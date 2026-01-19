CAN 2025

Luis Enrique défend Brahim Diaz : « Ce n’est ni un assassin ni une mauvaise personne »

Rédaction M19 janvier 2026 - 20:48

Luis Enrique est monté au créneau pour défendre Brahim Díaz, vivement critiqué après sa panenka manquée en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la parole à ce sujet en conférence de presse d’avant-match, à l’issue de la rencontre de Ligue des champions entre le Sporting et le PSG, livrant un message fort en faveur du joueur marocain.

Le technicien espagnol a d’abord tenu à replacer le geste de Brahim Díaz dans l’histoire du football, rappelant que même les plus grandes légendes ont tenté (et parfois raté) ce type de penalty. Il a cité l’exemple de Zinédine Zidane, soulignant le deux poids deux mesures qui entoure ce genre de choix : adulé lorsqu’il réussit, sévèrement jugé lorsqu’il échoue.

Luis Enrique a ensuite insisté sur la valeur humaine et sportive de son joueur. Selon lui, les critiques actuelles sont profondément injustes et dépassent le cadre du sport. Il a décrit Brahim Díaz comme un joueur exceptionnel et un jeune homme irréprochable, rappelant qu’un échec, aussi douloureux soit-il, ne définit ni une carrière ni une personne.

L’entraîneur parisien a enfin appelé à plus de recul et de responsabilité, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Pour lui, le football reste un jeu, avec ses victoires et ses défaites, et doit avant tout véhiculer des valeurs de respect et d’humanité.

Luis Enrique a conclu en martelant que Brahim Díaz n’est ni un coupable ni une mauvaise personne, mais un jeune joueur traversant un moment difficile, qui mérite soutien et compréhension plutôt que stigmatisation.



CAN 2025: Maroc-Sénégal, finale de rêve (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Rédaction M19 janvier 2026 - 20:48






Bouton retour en haut de la page