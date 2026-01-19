Luis Enrique défend Brahim Diaz : « Ce n’est ni un assassin ni une mauvaise personne »

Luis Enrique est monté au créneau pour défendre Brahim Díaz, vivement critiqué après sa panenka manquée en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la parole à ce sujet en conférence de presse d’avant-match, à l’issue de la rencontre de Ligue des champions entre le Sporting et le PSG, livrant un message fort en faveur du joueur marocain.

Le technicien espagnol a d’abord tenu à replacer le geste de Brahim Díaz dans l’histoire du football, rappelant que même les plus grandes légendes ont tenté (et parfois raté) ce type de penalty. Il a cité l’exemple de Zinédine Zidane, soulignant le deux poids deux mesures qui entoure ce genre de choix : adulé lorsqu’il réussit, sévèrement jugé lorsqu’il échoue.

Luis Enrique a ensuite insisté sur la valeur humaine et sportive de son joueur. Selon lui, les critiques actuelles sont profondément injustes et dépassent le cadre du sport. Il a décrit Brahim Díaz comme un joueur exceptionnel et un jeune homme irréprochable, rappelant qu’un échec, aussi douloureux soit-il, ne définit ni une carrière ni une personne.

L’entraîneur parisien a enfin appelé à plus de recul et de responsabilité, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Pour lui, le football reste un jeu, avec ses victoires et ses défaites, et doit avant tout véhiculer des valeurs de respect et d’humanité.

Luis Enrique a conclu en martelant que Brahim Díaz n’est ni un coupable ni une mauvaise personne, mais un jeune joueur traversant un moment difficile, qui mérite soutien et compréhension plutôt que stigmatisation.