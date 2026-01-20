La Bourse de Casablanca débute ses échanges sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges sur une note positive mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,37% à 19.077,69 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,6% à 1.487,91 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,77% à 1.297,65 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,15% à 1.884,13 pts.

Aux valeurs individuelles, CMGP Group (+1,87% à 382 DH), Disty Technologies (+0,86% à 339,9 DH), Résidences Dar Saada (+0,76% à 166,75 DH), Managem (+0,65% à 8.200 DH) et Cartier Saada (+0,12% à 33,73 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Réalisations Mécaniques (-8,21% à 445,2 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,73% à 92,5 DH), Atlantasanad (-1,9% à 144,2 DH), Ennakl (-1,7% à 52,1 DH) et HPS (-1,61% à 551 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un repli de 1%.

S.L