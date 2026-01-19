Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, risque une lourde sanction de la part de la CAF, quelques heures seulement après le sacre des Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique des Nations.

Selon les révélations du site Winwin, l’instance africaine s’apprête à infliger une suspension pour plusieurs matchs à Pape Thiaw pour avoir incité ses joueurs à quitter la pelouse après l’attribution d’un penalty en faveur de la sélection marocaine.

La même source précise que la CAF envisage une sanction sévère à l’encontre du technicien sénégalais, estimant qu’il serait directement impliqué dans la tentative de retrait de son équipe, avant l’intervention de Sadio Mané, qui aurait convaincu ses coéquipiers de regagner le terrain.

«En cas de sanction sévère, Pape Thiaw risquerait de manquer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique», souligne, de son côté, le site Onefootball.

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football devrait également faire face à des sanctions financières, en raison des actes de violence et de débordements commis par certains supporters sénégalais dans les tribunes lors de la finale. Des sanctions supplémentaires, allant de la suspension à des amendes financières, pourraient également être prononcées à l’encontre de certains joueurs sénégalais.

N.M.