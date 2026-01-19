Cinq barrages affichent un taux de remplissage de 100% !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de remplissage de cinq grands barrages relevant de la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a atteint 100%, grâce aux dernières précipitations enregistrées dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Selon les données publiées sur la plateforme « Maa dialna », relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, les barrages d’Oued El Makhazine, Charif Al Idrissi, Ibn Battouta, Chefchaouen et Nakhla affichent, à ce jour, un taux de remplissage de 100%, précisant que les retenues des principaux barrages relevant de l’Agence s’établissent à environ 1,23 milliard de mètres cubes, soit un taux de remplissage global de 64,2%.

Les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, atteignent 672,8 millions m3, tandis que celles du barrage Dar Khrofa s’élèvent à 127,4 millions m3 (26%).

Concernant les retenues du barrage 9 avril (préfecture de Tanger-Assilah), elles s’établissent à 73,8 millions m3, soit un taux de remplissage de 24%, tandis que le barrage Ibn Battouta affiche un taux de remplissage de 100%, avec des réserves estimées à 29,1 millions de m3.

Quant au barrage Moulay El Hassan Ben El Mahdi, situé dans la province de Fahs-Anjra, son taux de remplissage s’établit à 53%, avec des retenues de 12,6 millions de m3, tandis que le barrage Tanger Méditerranée enregistre un taux de 70%, correspondant à un volume stocké de 15,5 millions de m3.

Au niveau de la province de Tétouan, le barrage Charif Al Idrissi dispose de 121,65 millions de m3 de réserves (100%), tandis que le barrage El Khroub totalise 124,5 millions de m3 (66%). Le barrage Nakhla affiche, quant à lui, un taux de remplissage de 100% avec 4,21 millions de m3, alors que le barrage Chefchaouen atteint 12,24 millions de m3 (100%).

S’agissant de la préfecture de M’diq-Fnideq, le barrage de Smir affiche un taux de remplissage de 77%, avec des retenues s’élevant à 30 millions de m3.

Dans la province d’Al Hoceima, le barrage Abdelkarim El Khattabi enregistre des réserves de 2,3 millions de m3 (19%), alors que le barrage Joumoua dispose de 0,7 million de m3, soit un taux de remplissage de 13%.

A noter que les retenues des barrages du Maroc ont dépassé 8.017 millions de m3, soit un taux de remplissage d’environ 47,8%.

S.L.