La déception des joueurs marocains après le coup de sifflet final (VIDEO)

Après le coup de sifflet final de la rencontre Maroc–Sénégal, synonyme de sacre pour les Lions de la Teranga, la déception était immense dans les rangs de la sélection marocaine.

Sur la pelouse du stade Moulay Abdellah, les Lions de l’Atlas sont apparus abattus, peinant à réaliser que le trophée leur échappait à l’issue d’une finale disputée jusqu’aux prolongations.

Visiblement sous le choc, plusieurs joueurs marocains se sont effondrés sur la pelouse, certains en larmes, incapables de masquer leur frustration et leur tristesse. Malgré les tentatives du staff technique et de leurs coéquipiers pour les réconforter, l’émotion était trop forte, laissant place à un sentiment d’injustice et de désillusion, d’autant plus que le sacre semblait à portée de main.

N.M.