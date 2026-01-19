Un Conseil de gouvernement se tiendra ce jeudi: ce qui est prévu

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son Département. Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi portant dissolution et liquidation de l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques.

Ensuite, le Conseil se penchera sur l’examen de deux projets de décret, dont le premier est relatif à l’institution d’une rémunération sur les prestations fournies par le Centre de diffusion de l’information juridique, relevant du ministère de la Justice, alors que le second projet modifie et complète le décret instituant une prime au profit du personnel de l’enseignement originel et une bourse au bénéfice des élèves et étudiants dudit enseignement.

Par ailleurs, le Conseil examinera un accord de coopération entre le Maroc et le Liberia dans le domaine militaire, signé le 21 octobre 2025 à Rabat, ainsi que le projet de loi portant approbation dudit accord.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

