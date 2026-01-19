Ce que l’on sait sur la blessure de Hamza Igamane

Hamza Igamane a été victime d’une grave blessure lors de la finale de la CAN 2025 ayant opposé, ce dimanche, le Maroc au Sénégal au stade Moulay Abdellah de Rabat.

L’attaquant du LOSC doit passer, ce lundi, des examens médicaux approfondis, notamment une IRM, afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son absence. «D’après les premiers examens, Igamane souffrirait d’une rupture du ligament croisé et pourrait être absent pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Sa participation à la Coupe du monde 2026 est donc incertaine», apprend-t-on.

Entré en jeu en tant que remplaçant lors de la finale, Igamane s’est blessé une première fois après un contact avec un joueur sénégalais, avant d’être pris en charge par le staff médical. Il a ensuite été victime d’une seconde blessure, sans contact apparent, s’effondrant sur la pelouse.

Pour rappel, le joueur avait déjà contracté une blessure le 5 décembre dernier lors de la rencontre LOSC-OM. Malgré cela, Walid Regragui avait décidé de le convoquer pour la CAN 2025, parmi les réservistes.

