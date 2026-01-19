Chutes de neige à Ifrane : plusieurs routes coupées à la circulation

La Direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique de la province d’Ifrane a annoncé que plusieurs routes ont été fermées à la circulation en raison d’importantes chutes de neige.

Dans un bulletin publié dimanche, la Direction a précisé que la route nationale n°13 reliant El Hajeb à Azrou est ouverte à la circulation des véhicules légers, mais fermée aux poids lourds avec remorque. En revanche, la route nationale n°13 reliant Azrou à Timahdite, ainsi que le tronçon reliant Timahdite à Aït Oufella, sont totalement coupés à la circulation.

La même source indique que la route nationale n°8 reliant Imouzzer à Ifrane est ouverte aux véhicules légers et fermée aux poids lourds avec remorque, tout comme la route nationale n°8 reliant Azrou à Ifrane, soumise aux mêmes restrictions.

Par ailleurs, la route régionale n°707 reliant Ifrane à El Hajeb est ouverte aux véhicules légers et fermée aux poids lourds avec remorque, tandis que la route régionale n°707 reliant Ifrane à Boulemane est totalement coupée. Il en est de même pour la route provinciale n°7231 reliant Ifrane à Hebri via Michlifen, également fermée à la circulation.

H.M.