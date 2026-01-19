Finale CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les incidents

A la Une

La CAF annoncé ce lundi l’ouverture d’une enquête suite aux incidents qui ont entaché la finale de la CAN 2025, ayant opposé ce dimanche le Maroc au Sénégal.

Dans un communiqué, l’instance africaine a condamné le comportement de certains joueurs et officiels pendant la rencontre qui s’est déroulée au stade Moulay Abdellah de Rabat.

«La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre», précise-t-on.

Et d’ajouter : «La CAF examine actuellement toutes les images et saisira les instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables».

H.M.