CAN 2025 : revivez la cérémonie de clôture (VIDEO)

La cérémonie de clôture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est tenue avant le coup d’envoi de la finale opposant le Maroc au Sénégal, disputée ce dimanche au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Cette cérémonie a été marquée par des spectacles artistiques et musicaux mêlant tradition et modernité, avec la participation de plusieurs artistes de renom, dont Idris Elba, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, en plus des artistes marocains Lartiste et Jaylann.

Des danseurs ont également pris part à l’événement, offrant un tableau artistique reflétant la richesse de l’identité africaine.

Rappelons que la sélection sénégalaise de football a remporté la Coupe d’Afrique des Nations-2025 en battant son homologue marocaine par 1 but à 0 après prolongations (temps réglementaire 0-0), dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le but de victoire du Sénégal a été inscrit par Pape Alassane Gueye lors des prolongations (94 e).

H.M.