« Aïd Al Wahda »: le 31 octobre officiellement férié au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, deux projets de décret relatifs à l’application de la Haute Décision Royale décrétant la journée du 31 octobre de chaque année Fête nationale baptisée « Aid Al Wahda » (Fête de l’Unité).

Il s’agit du projet de décret n° 2.26.14, complétant le projet de décret n° 2.04.426 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les activités agricoles et non agricoles, présenté par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil a approuvé également le projet de décret n° 2.25.1140, complétant le décret n° 2.77.169 du 9 Rabi I 1397 (28 février 1977) fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés, présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a ajouté Baitas.

Selon le ministre délégué, cette Haute Décision Royale, qui illustre le tournant historique que connait la première cause nationale, vient renforcer l’unité nationale et l’attachement indéfectible aux constantes nationales et aux droits légitimes du Royaume.

S.L.