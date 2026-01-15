Aide sociale: environ 390.000 veuves bénéficient du programme

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 390.000 veuves bénéficient du programme d’aide sociale directe, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question posée lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Baitas a expliqué que le système d’aide sociale couvre désormais 3,9 millions de familles, précisant que le budget alloué au chantier de généralisation de la protection sociale s’élève à 41,5 milliards de dirhams pour l’année en cours.

Le ministre délégué a souligné que le nombre des bénéficiaires de ce système a quadruplé, rappelant que cette aide constitue l’un des piliers de la vision du gouvernement dans son volet relatif à l’État social.

Le gouvernement s’attelle à la mise en œuvre concrète du chantier de l’aide sociale, a-t-il poursuivi, mettant en avant l’ouverture de l’Exécutif au dialogue afin de développer ce processus et remédier à d’éventuels dysfonctionnements.

