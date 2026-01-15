Le Maroc en finale de la CAN 2025: explosion de joie à Tanger (VIDEO)

À peine l’attaquant Youssef En-Nseyri avait-il inscrit le cinquième tir au but face au Nigeria que des cris de joie ont éclaté depuis les fenêtres des habitations et les terrasses des cafés des villes du Nord du Royaume, célébrant la qualification de la sélection nationale pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), la troisième de son histoire.

Une joie amplement méritée au regard de la prestation accomplie des Lions de l’Atlas, qui ont dominé cette demi-finale face à une solide sélection nigériane avant de sceller leur qualification lors de la séance des tirs au but, déclenchant un élan de liesse qui a gagné l’ensemble du territoire national, de Tanger à Lagouira.

Dès le coup de sifflet final et jusqu’aux premières heures de jeudi, des milliers de supporters ont investi les rues et places de Tanger, dans une atmosphère festive désormais familière, nourrie par les performances remarquables des sélections et clubs marocains sur les scènes continentale et internationale.

Au rythme des youyous, des danses d’allégresse, des klaxons et des chants patriotiques à la gloire des Lions de l’Atlas, la joie immense a gagné les supporters. Une ferveur qui dépasse le simple instant d’euphorie: elle s’est nourrie des exploits successifs des Lions de l’Atlas, dissipant tout doute grâce à une prestation de haut niveau en quart de finale face au Cameroun, puis à une démonstration de force et de solidité mentale en demi-finale contre le Nigeria, conclue par une qualification pleinement méritée pour la finale.

Dans des déclarations recueillies par la MAP à Tanger, Tétouan et Al Hoceima, de nombreux supporters ont souligné que cette victoire couronne un parcours remarquable dans la CAN, entamée par les Lions de l’Atlas avec le statut de grands favoris, notant que cette qualification confirme les pronostics évoquant un éventuel sacre continental, qui viendrait enrichir le palmarès de la sélection nationale.

Ils ont également salué le rendement de plusieurs éléments de l’équipe nationale, en particulier le gardien Yassine Bounou, artisan majeur de la qualification grâce à ses arrêts décisifs lors de la séance des tirs au but, ainsi que la solidité de la ligne défensive, qui a su neutraliser des attaquants nigérians réputés pour leur vitesse et leurs qualités techniques, à l’instar de Victor Osimhen et Ademola Lookman.

Il ne reste désormais qu’un seul match aux Lions de l’Atlas pour décrocher le titre continental. Cette perspective renforce la confiance dans le groupe dirigé par le sélectionneur Walid Regragui, appelé à aborder cette ultime rencontre avec le même engagement, la même rigueur tactique et le même esprit combatif, tant le sacre africain apparaît légitime au regard des performances et des résultats accomplis par la sélection nationale tout au long de ce tournoi.

