Maroc-Sénégal: 14 joueurs de Ligue 1 disputeront la finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Quatorze joueurs évoluant en championnat français Ligue 1 disputeront, dimanche soir (20H), la finale inédite de la Coupe d’Afrique des nations (CAN2025) entre les sélections marocaine et sénégalaise.

Chez les Lions de l’Atlas, le latéral droit du PSG Achraf Hakimi est redevenu un titulaire indiscutable au fur et à mesure que progresse la compétition continentale.

A côté du Ballon d’or africain, on retrouve le défenseur de l’Olympique de Marseille (OM) Nayef Aguerd, l’un des rares joueurs à avoir participé à toutes les minutes de cette CAN.

Les autres talents marocains de l’élite française sont le Rennais Abdelhamid Aït Boudlal, un des choix à la disposition de l’entraineur Walid Regragui sur le banc des remplaçants, et le Lillois Hamza Igamane qui a été associé face au Cameroun et au Nigeria.

Pour les Lions de la Téranga, ils comptent pas moins de 10 joueurs engagés en Ligue 1 : en plus des deux gardiens remplaçants Mory Diaw (Le Havre) et Yehvann Diouf (Nice), le défenseur centrale de Lyon, Moussa Niakhaté, fait figure de pilier de l’équipe pour l’entraineur Pape Thiaw.

Il sera assisté lors de la finale du défenseur strasbourgeois Mamadou Sarr, qui a remplacé le capitaine Kalidou Koulibaly, blessé et suspendu pour la dernière rencontre face au Maroc.

Autre joueur clé côté sénégalais, l’ailier de l’AS Monaco Krépin Diatta a joué toutes les minutes de la compétition, alors que le Niçois Antoine Mendy s’est cantonné au banc depuis le début de la CAN.

On retrouve également le milieu de terrain monégasque Lamine Camara, de même que les attaquants de Metz Habib Diallo et Cheikh Sabaly, celui-ci n’ayant pas été aligné depuis le début du tournoi.

S’y ajoute l’ailier droit du PSG Ibrahim Mbaye (17 ans), plus jeune buteur de la CAN au 21e siècle avec des apparitions courtes en fin de match mais souvent décisives.

S.L.