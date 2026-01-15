Qualification des Lions de l’Atlas: la ville de Fès en fête (VIDEO)

Des milliers de citoyens ont investi, mercredi soir, les espaces publics des différentes villes et localités de la région Fès-Meknès pour fêter la qualification des Lions de l’Atlas en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en battant le Nigeria.

A Fès, Meknès, Sefrou, Taza et Ifrane, comme partout dans la région, les grandes places et les artères principales ont connu une explosion de joie, suite à la qualification des Lions de l’Atlas pour la Finale de cette CAN-Maroc 2025, une première depuis l’édition 2004.

Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ont transformé les rues en scènes de liesse arborant le drapeau national, au rythme de chants et des klaxons de files de voitures formées à travers ces villes, notamment le chef-lieu, Fès et Meknès voisine. Une liesse populaire qui illustre l’attachement profond des Marocains à leur équipe, devenue au fil des années un véritable symbole d’unité et d’espoir.

A peine le coup de sifflet final retenti, d’immenses scènes de liesse ont rassemblé les supporters du onze national qui ont chanté, dansé et crié ‘’Dima Maghrib », appelant les joueurs et leur coach à rester concentrés et déterminés et à jouer avec la même ferveur et l’esprit de patriotisme ayant marqué le jeu des coéquipiers de Hakimi depuis le début de la CAN.

Les milliers de supporters qui se sont donnés rendez-vous dans les cafés et les fans zones, avant le début de la rencontre, n’ont pas hésité à défier le froid pour rejoindre les centres villes au coup de sifflet final de la rencontre, pour crier leur joie et remercier les joueurs pour ce cadeau, qui coïncide avec la célébration par le Royaume du nouvel An Amazigh.

‘’Les Marocains sont des Lions’’, ‘’La Coupe ne sortira pas du Maroc’’ et ‘’ce n’est que le début’’ ont notamment scandé des supporters dans une ambiance festive qui promet de se poursuivre jusqu’à tard dans la nuit dans les rues, mais aussi dans les foyers.

Des supportes ont crié, dans des déclarations à la MAP, leur admiration des Lions de l’Atlas, qui portent haut les couleurs du Royaume sur les scènes continentale et mondiale du ballon rond, et qui, par leur engagement, leur discipline et leur esprit combattif, ont su conquérir le cœur des Marocains et susciter un élan national rare, où le football dépasse le simple cadre sportif pour devenir un moment de communion et de fierté collective.

Les Lions de l’Atlas affronteront en finale le Sénégal, tombeurs de l’Egypte de Mohammed Salah (1/0).

S.L.