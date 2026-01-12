Le plan de Walid Regragui pour préparer le match Maroc-Nigeria

Walid Regragui a pris une décision importante concernant la préparation du prochain match face au Nigeria, prévu mercredi, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon des informations recueillies par Le Site info, le sélectionneur national a intensifié les séances vidéo consacrées à l’analyse des précédentes rencontres du Nigeria, en particulier la dernière disputée face à l’Algérie.

Le coach souhaite ainsi permettre à ses joueurs d’assimiler l’ensemble des points forts et des points faibles de la sélection nigériane, avant de tester plusieurs options tactiques lors des séances d’entraînement.

A noter que la sélection marocaine poursuit sa préparation pour ce choc face au Nigeria, une affiche de haut niveau au cours de laquelle les Hommes de Walid Regragui viseront une place en finale.

