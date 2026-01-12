La suspension de la sélection du Gabon levée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération gabonaise de Football (Fégafoot) a annoncé, lundi, la levée de la suspension de l’équipe nationale et la mise à l’écart des joueurs Pierre Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga.

Le gouvernement gabonais avait suspendu le 1er janvier la sélection nationale de football après son élimination dès la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025).

« La Fédération gabonaise de football informe l’opinion sportive nationale et internationale de la levée ce lundi 12 janvier 2026 des mesures gouvernementales qui suspendaient l’équipe nationale ainsi que la mise à l’écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga au lendemain des résultats insuffisants de l’équipe nationale à la CAN », indique Fégafoot dans un communiqué.

« Par ailleurs, le ministre des sports a invité la Fégafoot à prendre les dispositions nécessaires afin de lui présenter toutes les modalités pratiques pour le choix d’un nouveau staff technique… « , ajoute la fédération gabonaise, qui « se réjouit du dénouement heureux de cette situation ».

