Real Madrid: clap de fin pour Xabi Alonso, voici son remplaçant

Le Real Madrid a annoncé, lundi, la fin de sa collaboration avec Xabi Alonso, au lendemain de la défaite concédée en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (2-1).

Arrivé il y a huit mois sur le banc madrilène, le technicien quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction du club, qui a salué son parcours de « légende » du Real Madrid et lui a exprimé, ainsi qu’à son staff, sa gratitude pour le travail accompli et ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Dans un communiqué, le club madrilène a officialisé la nomination d’Álvaro Arbeloa, ancien défenseur international et champion du monde 2010, jusqu’ici entraîneur de l’équipe réserve, pour assurer la succession d’Alonso.

L’ancien entraîneur du Castilla depuis juin 2025, Arbeloa a construit l’ensemble de son parcours sur les bancs de la formation du Real Madrid depuis 2020. Il a dirigé l’Infantil A, sacré champion en 2020-2021, le Cadete A en 2021-2022, puis le Juvenil A, avec lequel il a décroché le triplé (Championnat, Coupe du Roi, Coupe des Champions) en 2022-2023, ainsi que le Championnat en 2024-2025.

Comme joueur, Arbeloa a porté le maillot madrilène entre 2009 et 2016, disputant 238 rencontres officielles et remportant huit titres majeurs, dont deux Ligues des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, une Liga, deux Coupes du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

Avec la sélection espagnole, il a également participé à la période dorée marquée par la victoire au Mondial 2010 et deux sacres européens en 2008 et 2012, totalisant 56 sélections.

S.L