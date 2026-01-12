CAN 2025: Youssef Chippo réagit aux rumeurs concernant Jawad Badda

Youssef Chippo, le consultant de beIN Sports, a démenti les informations circulant ces derniers jours concernant l’éviction du commentateur marocain Jawad Badda des matchs des Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’ancien international marocain a assuré que Jawad Badda sera bel et bien le commentateur officiel des rencontres de la sélection nationale et qu’aucune décision de suspension n’a été prise à son encontre.

« Je reçois beaucoup de questions au sujet de Jawad Badda. Je tiens à confirmer qu’il est le commentateur officiel des matchs des Lions. Il n’y a aucune sanction. Jawad Badda commentera toutes les rencontres des Lions de l’Atlas jusqu’à la finale inchaalah», a-t-il précisé.

Rappelons que la sélection nationale affrontera le Nigeria ce mercredi au stade Moulay Abdellah, en demi-finale de la CAN 2025.

N.M.