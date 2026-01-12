Supercoupe d’Espagne : revivez le sacre du FC Barcelone face au Real Madrid (3-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a remporté, dimanche à Jeddah (Arabie saoudite), la Supercoupe d’Espagne en battant le Real Madrid par 3 buts à 2, s’adjugeant ainsi le trophée pour la deuxième année consécutive.

Les Blaugranas ont fait la différence grâce à un doublé du Brésilien Raphinha (36e, 73e) et une réalisation de Robert Lewandowski (45e+4). Le Real Madrid a, pour sa part, réduit le score avant la pause par Vinicius Junior (45e+2) puis égalisé dans la foulée grâce à Gonzalo Garcia (45e+6).

La rencontre, disputée sur un rythme soutenu et riche en rebondissements, a été marquée par l’expulsion du capitaine barcelonais Frenkie de Jong à la suite d’une intervention jugée dangereuse sur Kylian Mbappé, qui effectuait son retour à la compétition après une longue absence pour blessure.

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone décroche la 16e Supercoupe d’Espagne de son histoire.