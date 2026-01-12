Azzedine Ounahi prêt pour le match Maroc-Nigeria ?

A deux jours seulement de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui opposera le Maroc au Nigeria, Azzedine Ounahi a assuré qu’il travaille d’arrache-pied afin de se remettre de la blessure contractée avant le match face à la Tanzanie, avec l’objectif de pouvoir participer soit à la demi-finale, soit à la finale en cas de qualification face au Nigeria.

« Mon état est en train de s’améliorer. Je suis un programme de rééducation intensif pour être prêt pour la demi-finale ou la finale », a-t-il déclaré.

Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football avait annoncé auparavant que les examens médicaux subis par Ounahi avaient révélé une blessure musculaire au niveau de la jambe et annoncé son forfait pour la suite de la compétition, tout en le soumettant à un programme spécifique de soins et de rééducation.

Cependant, contre toute attente, l’international marocain est sorti de son silence pour affirmer qu’il se prépare activement afin d’être prêt pour le dernier carré.