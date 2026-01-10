Rabat, Casablanca, Marrakech… Scènes de liesse après la victoire du Maroc (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Une ambiance festive et joviale s’est emparée, vendredi soir, des différentes villes de la région Casablanca-Settat après la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 aux dépens du Cameroun (2-0).

Dès le coup de sifflet final, les habitants ont donné libre cours à leur joie, pour célébrer comme il se doit cette victoire amplement méritée.

Des citoyens de tous âges ont investi les rues, les grandes artères et les places publiques, répétant en chœur des chants patriotiques et exprimant leur fierté suite à la qualification de la sélection marocaine pour le dernier carré. Un pas important, selon eux, sur la voie du sacre continental.

À Casablanca, les grandes artères, comme la place des Nations Unies et la corniche d’Aïn Diab, ont été envahies par de nombreux supporters brandissant les drapeaux nationaux, dans une ambiance empreinte d’exaltation après la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la CAN au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout.

Dans la ville de Settat, des centaines d’habitants se sont rassemblés sur la Place du Palais Municipal et le long de l’avenue Hassan II, où des chants saluant l’esprit combatif et la performance de qualité livrée par les joueurs de l’équipe nationale ont résonné à l’unisson.

À El Jadida, des scènes d’allégresse collective ont animé la ville après la qualification des Lions de l’Atlas. À la place du Théâtre Afifi, des citoyens, brandissant avec fierté les drapeaux nationaux et entonnant des chants patriotiques, ont exprimé leur soutien sans faille à l’équipe nationale dans cette CAN pour aller chercher le titre tant convoité.

Approchés par la MAP, plusieurs citoyens ont fait part de leur immense joie suite à cette qualification, saluant la prestation remarquable des hommes de Walid Regragui qui ont brillé de mille feux face au Cameroun et peuvent désormais entrevoir la suite de la compétition avec beaucoup de sérénité et de confiance.

À cette occasion, Bahija, étudiante à l’Université Hassan Ier de Settat, s’est dite très heureuse de voir l’équipe nationale décrocher son billet pour le dernier carré, estimant que la victoire contre le Cameroun est amplement méritée au regard de la prestation solide des Lions de l’Atlas, qui ont fait montre d’un esprit combatif et d’une discipline exemplaire.

De son côté, Omar, qui a assisté à la victoire de la sélection nationale dans une fan zone à Casablanca, a souligné que l’équipe du Maroc, en se hissant en demi-finales, a franchi un grand pas dans sa quête du titre continental, se félicitant du niveau remarquable affiché par les joueurs tout au long de la rencontre.

Pour sa part, Habiba, habitante d’El Jadida, a indiqué que le succès de l’équipe nationale contre le Cameroun a apporté beaucoup de joie à tous les Marocains, émettant le souhait de voir les Lions de l’Atlas continuer sur leur lancée et clore leur participation à la CAN en apothéose en glanant le Graal.

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 de football, en battant son homologue camerounaise par 2 buts à 0, au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Brahim Diaz (26è) et Ismael Saibari (74è).

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera le Nigeria à l’Algérie.

S.L.