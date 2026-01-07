Violence dans les stades : Berrada annonce une stratégie alliant prévention et dissuasion

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a indiqué, mercredi à Rabat, que son département a adopté une stratégie de lutte contre les actes de violence lors des manifestations sportives, alliant mesures dissuasives et préventives.

Cette stratégie est mise en oeuvre en coordination avec les départements gouvernementaux concernés, le Comité national olympique marocain, les Fédérations Royales marocaines des sports, notamment la Fédération Royale Marocaine de football, ainsi que les autorités locales et les associations de la société civile qui jouent un rôle éminent dans la lutte contre les actes de violences dans les stades, a affirmé Mohamed Saad Berrada dans une allocution lue en son nom à l’ouverture du symposium international sur « la sécurité des grands événements sportifs : défis sécuritaires et juridiques à l’ère de la transformation numérique ».

Le ministre a précisé que ces mesures concernent la mise en oeuvre des dispositions de la loi complétant le code pénal en ce qui concerne les actes de violences perpétrés lors des matchs de football ou des manifestations sportives, qui prévoit des sanctions dissuasives et préventives à l’encontre de toute personne ayant causé, de quelque forme que ce soit, le déclenchement de ces actes, au cours des rencontres et manifestations sportives.

Il s’agit aussi de l’équipement des enceintes sportives qui accueilleront les matchs de la Botola en moyens technologiques modernes, ce qui contribue à la mise en œuvre des protocoles de sécurité, a-t-il ajouté.

Ces mesures portent également sur le renforcement de la coordination institutionnelle entre tous les secteurs, à travers notamment l’activation des dispositions du décret relatif aux comités locaux de lutte contre la violence dans les stades et l’application du code disciplinaire de la Fédération Royale Marocaine de Football à l’endroit des clubs dont les supporters provoquent des actes de violences.

Le ministre a souligné que les manifestations et les activités sportives, en général, constituent un moyen d’attirer le public, notamment les jeunes, et un outil efficace pour consacrer les valeurs sportives et morales, notant, cependant que ces évènements peuvent donner lieu à des phénomènes inquiétants, tels que les actes de vandalisme et les violences dans les différents pays.

Berrada a relevé en outre que les violences dans les stades représentent un phénomène étranger à la société marocaine, caractérisée par des valeurs de tolérance et de rejet de la violence sous toutes ses formes, relevant que la lutte contre ces actes exigent la mutualisation des efforts des différents intervenants.

Après avoir souligné que l’approche dissuasive contribue à la lutte contre ce phénomène, le ministre a souligné l’importance d’une approche préventive, fondée sur la sensibilisation, à travers l’implication de la société civile, en ciblant les jeunes pour les informer des dangers des violences, et en élaborant des contenus numériques qui renforcent une culture d’encouragement positif, de concurrence loyale et d’esprit sportif, outre la mobilisation des médias pour jeter la lumière sur ce phénomène et sensibiliser à ses dangers.