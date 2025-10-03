Troubles à Salé: plusieurs personnes placées en détention

Le parquet près la Cour d’appel de Rabat a décidé de déférer un groupe de personnes impliquées dans les actes de vandalisme, d’incendie volontaire et de vol survenus dans la ville de Salé, devant le juge d’instruction.

Sur requête du parquet, il a été ordonné le placement des mis en cause en détention préventive dans l’attente de la poursuite de l’enquête approfondie, tandis que les investigations se poursuivent afin d’interpeller les autres personnes impliquées dans ces actes.

Pour rappel, le droit de manifester pacifiquement, garanti à tous, n’exempte pas les autorités publiques du devoir d’intervenir chaque fois que la situation l’exige et d’exercer leur rôle institué par la loi et soumis au contrôle de la justice, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi.

Dans une déclaration à la presse jeudi, El Khalfi a souligné l’attachement du ministère de l’Intérieur à garantir l’exercice des droits et libertés conformément aux dispositions juridiques en vigueur, y compris le droit de manifester pacifiquement, affirmant toutefois que ce département n’hésitera pas à prendre toutes les mesures légales à l’encontre de quiconque tenterait de recourir à la violence, au vandalisme, à l’incitation et à d’autres comportements criminels inadmissibles.

« Si les autorités publiques sont soucieuses de s’acquitter de leur mission de protection de la sécurité et de la sûreté des citoyens, ces derniers sont tenus, pour leur part, de respecter les dispositions de la loi dans tous leurs actes, ainsi que la liberté des autres et de se conformer à l’autorité de l’État qui reste le principal garant de toutes les libertés », a-t-il insisté.

Et d’ajouter que « la logique de la liberté et du droit reste soumise, au même titre, aux fondements d’engagement et de devoir, les deux étant au service de la citoyenneté positive qui profite à tous, sans exception ».

N.M.