Enseignement : convocation pour examen médical avant la retraite anticipée

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, avant-hier lundi, le lancement du traitement des demandes de départ à la retraite avant l’âge légal pour incapacité physique au titre de l’année 2025.

Dans un communiqué, le ministère a précisé qu’il a publié sur son site officiel (www.men.gov.ma) la liste nominative des fonctionnaires concernés, qui seront examinés par les commissions médicales centrales relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, chargées d’étudier les dossiers de retraite anticipée pour raisons de santé.

Cette opération se déroulera les 20 et 22 octobre 2025 au Centre des formations et des rencontres nationales, situé dans le quartier Ennakhil, avenue Mohammed Ben El Hassan El Ouazzani, à proximité du complexe sportif du Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Le ministère a souligné que ce communiqué tient lieu de convocation pour l’ensemble des personnes dont les noms figurent sur la liste, les invitant à compléter leur dossier médical en fournissant les pièces nécessaires avant leur passage devant la commission concernée.