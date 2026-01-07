CAN 2025: après avoir chambré le célèbre supporter congolais, l’Algérien Mohamed Ammoura s’explique

Mohamed Amine Amoura s’est attiré les foudres des internautes après la rencontre face à la RD Congo, mardi, en huitièmes de finale de la CAN 2025.

Euphorique après la qualification des Fennecs pour les quarts, l’international algérien a chambré le célèbre supporter congolais Michel Kuka Mboladinga, devenu l’une des figures de cette CAN avec sa tenue colorée et son bras levé en référence à Patrice Lumumba, lors de chaque match des Léopards.

Après le coup de sifflet final, Amoura a imité le geste du bras levé avant de se laisser tomber sur la pelouse, déclenchant une vague de critiques sur la Toile.

Suite à cette polémique, le joueur a brisé le silence pour se défendre. « Je tiens à préciser une chose : à ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Et d’ajouter «Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement car ce n’était absolument pas mon intention. Je reste concentré sur le terrain et sur le fait de représenter mon pays avec fierté».

N.M.