Hakimi: « Mbappé aime beaucoup le Maroc » (VIDEO)

Interrogé en conférence de presse sur la présence de Kylian Mbappé lors du match Maroc-Mali, Achraf Hakimi a précisé que la star du Real Madrid est un amoureux du Maroc et qu’il s’y rend très souvent avec sa famille. Vidéo.

Le latéral droit de la sélection marocaine, Achraf Hakimi, a affirmé dimanche à Rabat que les Lions de l’Atlas sont pleinement conscients des fortes attentes du public, soulignant que le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) reste un objectif collectif pour l’ensemble du groupe.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match face à la Zambie, prévue lundi à 20h00 au stade Prince Moulay Abdellah, pour le compte de la 3e journée du groupe A, la star du Paris Saint-Germain s’est dite confiante tout en s’attendant à une rencontre disputée.

« Il n’y a plus de match facile »

« Aujourd’hui, il n’existe plus de match facile. Il faut respecter toutes les équipes et donner le maximum à chaque rencontre », a déclaré Hakimi, insistant sur la nécessité de rester concentrés tout au long de la compétition.

Dans cette dynamique, le Ballon d’Or africain s’est montré optimiste quant à la capacité du Maroc à s’imposer face à la Zambie et à conserver la tête du groupe, mettant en avant la cohésion et l’état d’esprit du groupe.

Retour sur le match Maroc–Mali

Revenant sur le dernier match nul face au Mali (1-1), Hakimi a estimé que les Lions de l’Atlas ont livré une prestation solide contre un adversaire de qualité. « Nous avons affronté une équipe composée de joueurs évoluant au plus haut niveau », a-t-il souligné.

Un appel à l’unité

Enfin, le capitaine marocain a rappelé l’importance du soutien collectif :

« Le Maroc est une grande nation de football. Nous savons que nous devons encore nous améliorer et, pour cela, nous avons besoin de tout le monde », a conclu Achraf Hakimi.