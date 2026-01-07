Hicham El Guerrouj endeuillé par la disparition de son ancien médecin

Le champion du monde Hicham El Guerrouj a été profondément attristé par le décès du docteur Saïd El Ayoubi, qui l’avait aidé à se rétablir quelques mois seulement avant les Jeux olympiques d’Athènes en 2004, au cours desquels il avait remporté deux médailles d’or et établi un record du monde.

Dans une publication sur son compte personnel Instagram, El Guerrouj a rendu hommage au défunt, le décrivant comme un homme au sens le plus noble du terme : un père dont il était fier à travers ses deux fils, les docteurs Ali et Fahd, un époux fidèle, un frère et un fils dévoué, ainsi qu’un ami sincère et inoubliable.

Le champion marocain a souligné la profondeur du lien humain qui le liait au disparu, rappelant le rôle déterminant qu’il avait joué dans sa convalescence en 2004, à seulement deux mois du début des Jeux olympiques, un souvenir qui restera, selon ses mots, « gravé dans ma mémoire pour toujours ».

Hicham El Guerrouj a enfin insisté sur le fait que le docteur Saïd El Ayoubi n’était pas seulement un médecin d’exception, mais aussi un véritable formateur de générations, ayant contribué avec dévouement et compétence à la formation de médecins qualifiés, engagés et au service de leur pays, laissant ainsi une empreinte scientifique et humaine durable.