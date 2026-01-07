Petkovic après la qualification de l’Algérie: « Tous les matches de la CAN sont difficiles tactiquement »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic a indiqué que pour son équipe, l’essentiel était d’attendre le bon moment pour marquer et se qualifier pour les quarts de finale, aux dépens de la RD Congo (1-0 après prolongations), mardi à Rabat.

La sélection algérienne a manqué de finition en première mi-temps, ajoutant que les changements accomplis en deuxième mi-temps et aux prolongations lui ont donné l’avantage en termes d’opportunités dangereuses de but, a souligné Petkovic en conférence de presse d’après-match.

“C’était difficile d’effectuer des changements car plusieurs joueurs étaient légèrement blessés, mais nous avons su gérer la situation et l’emporter finalement”, s’est-il félicité.

Il a expliqué que son équipe cherchait à dominer le match et à jouer rapidement dans la zone congolaise, ajoutant que tous les matches de la CAN sont difficiles tactiquement.

Interrogé sur le prochain match contre le Nigéria, il a dit s’attendre à une partie relevée, qui sera préparée après l’évaluation de l’état des joueurs et un focus sur les points forts de l’équipe algérienne.

Pour sa part, l’auteur du but de la rencontre, Boulbina a indiqué que la victoire n’était pas aisée, ajoutant que l’essentiel était la qualification aux prochain tour.

S.L