CAN 2025 : Osimhen a-t-il vraiment quitté le groupe du Nigeria après son altercation avec Lookman ?

La Fédération nigériane de football a réagi aux rumeurs selon lesquelles Victor Osimhen aurait quitté le rassemblement des Super Eagles après l’incident survenu lundi lors du match face au Mozambique, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 qui se déroule au Maroc.

L’attaquant nigérian a eu une altercation verbale avec son coéquipier Ademola Lookman, reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir passé le ballon lors d’une action, avant de faire signe au staff technique pour demander son remplacement.

Cité par le journal nigérian Daily Post, le porte-parole de la Fédération nigériane, Promise Efoghe, a assuré que l’affaire a été réglée en interne. «Toutes les allégations qui circulent au sujet d’un éventuel départ d’Osimhen sont totalement infondées», a-t-il tranché.

À noter que le Nigeria affrontera l’Algérie en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, samedi prochain.

N.M.