Qui est Nawal El-Aidaoui, la nouvelle Directrice Générale du Raja Casablanca?

Le Conseil d’Administration de la Société Sportive du Raja Club Athletic (Raja S.A.) vient d’annoncer la nomination de Madame Nawal El-Aidaoui au poste de Directrice Générale. Cette décision stratégique marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la nouvelle structure de société anonyme du club, visant à consolider sa gouvernance et à accélérer son développement économique et sportif.

Un profil de haut niveau au service de l’ambition de Raja S.A.

Ingénieure en Informatique et Réseaux Telecom de l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), Nawal El-Aidaoui apporte avec elle une expérience multifonctionnelle et entrepreneuriale de plus de 25 ans. Elle a passé 14 ans à P&G North West Africa dans plusieurs fonctions (IT, Marketing, Ventes, Communication Institutionnelle et RP) avant de créer son propre cabinet de conseil en Stratégie. Celui-ci a accompagné plusieurs entreprises internationales et marocaines dans leurs enjeux de structuration, de développement et de positionnement, ainsi que dans la communication et la gestion de situations sensibles.

Ce parcours se complète par une connaissance approfondie de l’écosystème du Raja. Elle a été membre du Comité Directeur du club en 2018 ensuite en 2022, fondatrice de la section féminine, et a présidé la commission Marketing et Développement des revenus, démontrant un engagement profond et une fine connaissance des enjeux du club.

L’expertise de Nawal El-Aidaoui dépasse les frontières nationales. Elle a été nommée, récemment, par le Conseil de la FIFA en tant que membre de la Commission des Compétitions féminines interclubs pour le mandat 2025-2029. Cette reconnaissance internationale de son leadership et de sa vision stratégique renforce la crédibilité et l’ambition de Raja S.A. sur la scène sportive mondiale.

Une nouvelle ère de gouvernance

La nomination de la Directrice Générale s’inscrit dans la continuité des étapes structurantes récemment franchies par Raja S.A., notamment la finalisation de l’augmentation de capital, ayant porté le capital social à 250 millions de dirhams et la prise de participation majoritaire de Ports4Impact.

Dans ce cadre, le club a également engagé le renforcement de ses fonctions managériales clés tout en initiant le déploiement des premiers dispositifs de gestion conformément aux standards de gouvernance des entreprises. L’ensemble de ces étapes marque l’opérationnalisation des organes de gouvernance et vise à doter Raja S.A. d’un cadre organisationnel structuré, capable d’accompagner durablement son développement dans une logique de performance et de responsabilité.

« Cette nomination est une étape clé dans la structuration du modèle de gouvernance de Raja S.A. Elle assure la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques arrêtées par le Conseil, dans un cadre de gestion exemplaire et conforme aux meilleures pratiques. Le Conseil d’Administration est convaincu que cette étape renforcera notre organisation et soutiendra nos ambitions de développement à long terme », a déclaré Driss Agoujjim, Président du Conseil d’Administration de Raja S.A.

Jawad Ziyat, Président de l’Association Raja Club Athletic, a ajouté : « Cette nomination parachève la transformation du club en société anonyme. Nous avons désormais le cadre de gestion et le leadership exécutif nécessaires pour rompre avec les cycles d’instabilité et structurer les revenus du Club de manière pérenne, ce qui permettra de réaliser nos ambitions sportives à l’échelle africaine, tout en respectant l’ADN du jeu du Raja. »

« Je prends cette responsabilité avec fierté et engagement, déterminée à ouvrir de nouveaux horizons pour le Raja, à développer ses perspectives sportives et économiques, et à lui donner une dimension internationale, à la hauteur de son prestige, de son rayonnement mondial et de son histoire exceptionnelle.» a déclaré Nawal El-Aidaoui.