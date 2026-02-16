Ramadan 2026 : combien d’heures de jeûne pour les Marocains ?

Pendant le mois de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne varie d’un pays à l’autre en fonction de la situation géographique. Cette année, la durée du jeûne dans les pays arabes devrait osciller entre 13 heures (la plus longue) et 12 heures (la plus courte).

Les Marocains devront jeûner environ 13 heures et 55 minutes, en raison de la position du Maroc à l’extrême nord du monde arabe. Les Algériens et les Tunisiens jeûneront, quant à eux, environ 13 heures et 50 minutes.

La durée du jeûne pendant le Ramadan dépend de l’intervalle entre l’heure de l’appel à la prière de l’aube et celle de l’appel à la prière du coucher du soleil dans chaque ville.

