Roberto Carlos quitte l’hôpital après une intervention cardiaque

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international brésilien Roberto Carlos a quitté, vendredi, l’hôpital où il était hospitalisé depuis le 29 décembre, à la suite d’une opération du cœur.

Âgé de 52 ans, l’ex-latéral gauche du Real Madrid avait été admis dans un hôpital de Sao Paolo après qu’un examen de routine a révélé une obstruction coronarienne nécessitant une angioplastie, selon des sources médicales.

L’intervention, initialement prévue pour durer une quarantaine de minutes, s’est prolongée près de trois heures en raison de complications peropératoires, mais s’est déroulée avec succès.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Roberto Carlos a remercié le personnel médical pour « son attention, ses soins et son soutien », se disant soulagé de pouvoir regagner son domicile et poursuivre sa convalescence auprès de ses proches.

Figure emblématique du football mondial, Roberto Carlos a porté pendant onze saisons les couleurs du Real Madrid, avec lequel il a remporté notamment trois Ligues des champions.

Il a également été sacré champion du monde avec la sélection brésilienne en 2002, après avoir disputé trois Coupes du monde, et a enrichi son palmarès international de deux Copa América et d’une Coupe des Confédérations.

Selon son entourage, l’ancien joueur restera sous suivi médical régulier dans les prochaines semaines, sans que son état de santé actuel ne suscite d’inquiétude.

S.L.