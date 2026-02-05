Amicaux avant le Mondial 2026: ça se précise pour les Lions de l’Atlas

La FRMF s’apprête à dévoiler le programme des Lions de l’Atlas en marge des préparatifs pour la Coupe du monde 2026.

Le Maroc croisera le fer en amical avec l’Equateur le 27 mars 2026 à Madrid, comme annoncé par la Fédération équatorienne. Le 30 mars, les Lions devraient affronter le Paraguay en France.

Le choix des sélections du Paraguay et de l’Équateur s’explique par la similitude de leur style de jeu avec celui des équipes que la sélection nationale affrontera lors de la Coupe du monde, à savoir le Brésil, Haïti et l’Écosse.

Découvrez le programme des matchs du Maroc :

13 juin 2026 : Maroc vs Brésil – New York

19 juin 2026 : Maroc vs Écosse – Boston

24 juin 2026 : Maroc vs Haïti – Atlanta

H.M.