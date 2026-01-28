Mondial 2026 : le Brésil choisit un adversaire arabe pour se préparer au Maroc

La sélection brésilienne a décidé de se préparer pour son match contre le Maroc, lors de la Coupe du Monde 2026, en disputant un match amical pendant la prochaine période internationale.

Le Brésil a choisi d’affronter l’Égypte lors de cette trêve internationale, afin de se préparer au mieux pour le match face au Maroc. De son côté, le Maroc cherchera à affronter une sélection sud-américaine lors de la trêve internationale de mars prochain.

Le match Brésil–Maroc qui sera disputé le 13 juin prochain sera le premier match du groupe. Les Lions de l’Atlas affronteront par la suite l’Écosse (19 juin) et Haiti (24 juin).