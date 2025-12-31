Roberto Carlos opéré en urgence pour un problème cardiaque

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international brésilien Roberto Carlos a été opéré du cœur après la détection d’un problème cardiaque lors d’examens médicaux, ont indiqué mercredi des sources médicales à Sao Paulo.

L’intervention, initialement prévue pour une quarantaine de minutes, a duré près de trois heures en raison de complications survenues pendant l’opération, mais son issue a été jugée favorable.

Selon des journaux brésiliens, l’ex-latéral gauche, âgé de 52 ans, s’était présenté à l’hôpital pour des examens liés à un petit caillot sanguin à la jambe. Une imagerie complète a révélé un dysfonctionnement cardiaque, entraînant une hospitalisation immédiate et un cathétérisme.

Par l’intermédiaire de ses représentants, Roberto Carlos a indiqué après l’intervention qu’il se portait bien. Il devrait rester hospitalisé en observation pendant au moins deux jours.

Figure emblématique du football mondial, Roberto Carlos a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil et trois Ligues des champions avec le Real Madrid (1998, 2000, 2002).

La presse locale rappelle qu’il s’agit du deuxième épisode de santé le concernant en 2025.