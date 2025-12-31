CAN 2025: le Burkina Faso bat le Soudan et finit 2ème de son groupe

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection burkinabè s’est imposée face à son homologue soudanaise sur le score de 2 buts à 0, en match de la troisième et dernière journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Le Burkina Faso a décroché la victoire grâce à des buts signés Lassina Traoré à la 16è minute et Arsène Kouassi (85è).

Les deux équipes ont assuré leur qualification en huitièmes de finale.

