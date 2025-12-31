CAN 2025: l’Algérie s’impose face à la Guinée Equatoriale

Par LeSiteinfo avec MAP

La Guinée Equatoriale a été éliminée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa défaite face à l’Algérie sur le score de 3 buts à 1, en match de la troisième et dernière journée du groupe E, disputé mercredi au stade Moulay El Hassan.

Dans un match sans enjeux pour les Fennecs, qualifiés au terme de la 2e journée suite à leur victoire face au Burkina Faso (1-0), le sélectionneur Vladimir Petkovic a entamé la rencontre avec un effectif complètement remodelé pour laisser au repos les cadres de l’équipe en prévision du match des 8es de finale contre la RD Congo.

Dès l’entame du match, l’Algérie a affiché ses intensions en déroulant un jeu offensif pour tenter de prendre l’avantage, notamment par le biais du dynamique Anis Hadj Moussa et Rafik Belghali, face à un adversaire qui s’est contenté de défendre et de repousser la dangerosité des Fennecs.

Avec un pressing haut constant vers la surface de réparation de la Guinée Equatoriale et un pourcentage élevé de possession du ballon, les hommes du sélectionneur Vladimir Petkovic ont réussi à ouvrir le score par Zineddine Belaid (19e) sur une passe décisive de Anis Hadj Moussa.

Le but de l’Algérie a poussé le Nzalang Nacional de sortir de leur retranchement dans une tentative d’égalisation, mais ont fait face à une défense algérienne compacte.

Les Fennecs ont réussi à alourdir le score par Farès Chaïbi (25e), avant que Ibrahim Maza ne poursuive le festival des buts en inscrivant à la 32e minute de jeu.

De retour des vestiaires, les Equatoguinéens ont tenté de reprendre le match en main et ont réussi à réduire l’écart par le biais de Emilio Nsue à la 50e minute de jeu d’une frappe en dehors de la surface de réparation algérienne qui a atterrit au côté gauche de la lucarne du gardien Anthony Mandrea.

Face à cette montée en puissance de la Guinée Equatoriale, les Fennecs ont répliqué par le biais de Farès Chaïbi (63e) dont la frappe a frôlé la barre transversale.

Avec cette victoire, les Fennecs, qui terminent la phase de groupes en tête avec 9 unités, confirment leur bonne forme avant d’affronter en 8es de finale la RD Congo mardi sur la pelouse du même stade, tandis que la Guinée Equatoriale, qui a perdu ses deux premiers matchs contre le Burkina Faso (2-1) et le Soudan (1-0), a été éliminée de la phase de groupes pour la première fois de son histoire en CAN.

S.L.