Agadir: un dispositif de sécurité intégré pour le Nouvel an

La Préfecture de police d’Agadir a déployé un dispositif de sécurité intégré afin de garantir le bon déroulement des festivités du Nouvel an dans la capitale du Souss.

Ces festivités interviennent cette année alors qu’Agadir est l’une des villes hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) dont les compétitions connaissent une forte affluence du public et une mobilité exceptionnelle dans les différents espaces publics et touristiques.

Dans une déclaration à la MAP, Rabii Cherif Moukat, Adjoint au Chef du District de Police d’Agadir a indiqué que le dispositif sécuritaire à l’occasion du nouvel an repose sur une approche préventive et proactive visant à garantir la sécurité des citoyens, des visiteurs et des touristes étrangers, à protéger leurs biens et à renforcer leur sentiment de sécurité.

Il prévoit le déploiement d’unités de police à pied et motorisées, mobiles et fixes, sur les places publiques et les axes routiers, ainsi que la sécurisation du secteur touristique, du littoral, des abords des établissements hôteliers, des restaurants et des infrastructures de loisirs, a-t-il expliqué.

Le plan de sécurité comprend également l’installation de points de contrôle et de barrages judiciaires aux entrées et sorties de la ville, afin de vérifier l’identité des personnes et de contrôler les véhicules, en plus d’assurer une couverture sécuritaire complète de l’ensemble des quartiers de la ville pour sécuriser les déplacements des citoyens et accompagner les manifestations festives prévues.

Les mesures prises incluent également le renforcement de la surveillance grâce au déploiement de moyens technologiques modernes, notamment les caméras de vidéosurveillance urbaine et le recours aux drones, permettant une surveillance en temps réel des différents axes de la ville et une gestion efficace des interventions des patrouilles de police.

Par ailleurs, la circulation routière sera organisée afin d’éviter les embouteillages liés aux pics de célébration et aux déplacements des foules.

Dans ce contexte, les services de la Préfecture de police d’Agadir ont mobilisé l’ensemble de leurs ressources humaines et logistiques afin de renforcer la présence sur le terrain des services de la Sûreté nationale, garantissant ainsi la sécurisation du match de football programmé le même jour, ainsi que des différentes manifestations festives liées au Nouvel an, et d’assurer leur bon déroulement dans un climat de sécurité.

Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale visant à assurer la sécurisation des grands événements et à renforcer la préparation opérationnelle des services de sécurité, afin de garantir la réussite de cette double occasion et de refléter la capacité des services de la Sûreté nationale à sécuriser les grands événements sportifs et touristiques.

