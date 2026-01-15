Nuit de folie à Agadir après la victoire du Maroc (VIDEO)

Les habitants de la ville d’Agadir ont fêté dans la liesse la belle qualification des Lions de l’Atlas en finale de la CAN 2025 après le match époustouflant remporté mercredi face au Nigéria.

Dès le coup de sifflet final, les fans de foot ont quitté en masse maisons et cafés pour converger vers les grands artères de la ville et sur la corniche pour célébrer avec éclat la victoire de l’équipe nationale face au géant nigérian au terme d’une demi-finale gagnée in-extremis.

Drapeaux marocains à la main, sur les épaules ou sur les toits des voitures, et maillots des Lions de l’Atlas fièrement arborés, ils ont scandé les chansons populaires à la gloire de l’équipe nationale. Les klaxons ont donné le tempo d’une célébration majestueuse en pleine fête du Nouvel An Amazigh.

Entre jeunes ou en familles et amis, les supporters sont sortis célébrer cet exploit sportif vécu comme un moment historique tant attendu et rêvent du deuxième sacre continental plus que jamais proche après 50 ans d’attente.

Solides, inspirés et déterminés, les hommes de Walid Regragui ont en effet décroché, mercredi soir, leur qualification pour la finale du tournoi continental, confirmant leur statut de sérieux prétendant au sacre final de cette 35è édition.

Approchés par la MAP, nombre de fans dans la capitale du Souss ont souligné que cette victoire face aux Super Eagles du Nigeria est tellement méritée au vu de la prestation héroïque des coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi.

«Dima Maghrib. Le trophée reste chez nous! », scandent en chœur un groupe de jeunes sur la corniche alors que la foule ne cesse de s’agrandir, ce qui promet une longue nuit de célébrations dans la joie et la ferveur.

Après le nul verge au bout des 90 minutes du temps réglementaire et des prolongations, Les Lions de l’Atlas ont remporté la rencontre aux tirs au but (4-2). Ils affrontent le Sénégal en finale dimanche. Leur statut de grand favori au sacre de cette CAN à domicile est plus que jamais confirmé.

