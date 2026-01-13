La Fédération égyptienne remercie les habitants d’Agadir (PHOTO)

Hany Abo Rida, le président de la Fédération égyptienne de football, a adressé un message de remerciement aux habitants de la ville d’Agadir.

«Hany Abo Rida tient à remercier la ville marocaine d’Agadir et ses habitants pour la qualité de l’accueil réservé à la sélection égyptienne et à ses supporters tout au long de la CAN, ainsi que pour le soutien illimité dont a bénéficié l’équipe nationale au sein de la ville», précise la Fédération égyptienne sur son compte X.

Dans un message adressé à Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF, et au wali de la ville, Abo Rida a souligné que la délégation égyptienne a été touchée, depuis son arrivée, par la générosité des Gadiris et leur soutien constant aux Pharaons.

«Le fait d’avoir établi le camp de base de la sélection égyptienne et disputé ses matchs jusqu’aux demi-finales à Agadir a constitué une véritable chance pour les Pharaons», assure le responsable, soulignant que les joueurs et le staff technique lui ont constamment affirmé s’être sentis comme chez eux à Agadir, ce qui a eu un impact très positif sur le niveau de jeu affiché par l’équipe.

Enfin, Abo Rida a salué l’excellente organisation de la compétition, la qualité des infrastructures sportives dans l’ensemble des villes hôtes et la qualité de l’accueil et des services fournis par le comité d’organisation, souhaitant plein succès au Royaume dans l’organisation de la Coupe du monde 2030.

H.M.