Les fortes pluies bloquent la route Tiznit-Agadir

Rédaction N5 janvier 2026 - 11:50

Les fortes averses qui se sont abattues sur la ville de Tiznit ont provoqué, ce lundi, la coupure de la route nationale numéro 1 en direction d’Agadir, au niveau des zones de Sidi Abou et El Mers.

Selon les informations recueillies par Le Site info, la crue des oueds a entraîné l’interruption de la circulation, en raison des importantes quantités d’eau.

Cette coupure a totalement paralysé le trafic sur cet axe, poussant plusieurs conducteurs à s’arrêter et à éviter toute prise de risque, dans l’attente d’une amélioration des conditions météorologiques.

Des dizaines de bus, camions et voitures sont d’ailleurs toujours bloqués, en raison du débordement des oueds.

