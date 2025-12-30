CAN 2025: la Tunisie qualifiée en huitièmes

La Tunisie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) de football, en faisant un match nul avec la Tanzanie, un but partout (1-1), en match de la troisième et dernière journée du groupe C, mardi au Stade Olympique à Rabat.

Les Aigles de Carthage ont ouvert le score par le biais d’Ismael Gharbi à la 43e minute, sur pénalty. Les Taifa Stars égalisent grâce à Feisal Salum Abdallah (48e).

Grâce à ce match nul, la Tunisie s’offre la deuxième place du groupe avec quatre points, derrière le Nigéria déjà qualifié.

S.L.