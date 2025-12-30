CAN 2025 : le public marocain retrouve (enfin) confiance

Des dizaines de supporters de l’équipe nationale marocaine ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de jeu affiché par les « Lions de l’Atlas » lors du match disputé hier face à la Zambie, conclu par une large victoire sur le score de trois buts à zéro, en clôture du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le Site Info a recueilli les réactions de nombreux fans marocains, qui ont souligné que le sélectionneur national, Walid Regragui, avait su corriger les erreurs commises lors de la rencontre face au Mali, soldée par un match nul (1-1).

Les supporters ont notamment salué les choix opérés par Regragui, avec la non-titularisation de Sofyan Amrabat, Jawad El Yamiq et Anas Salaheddine, au profit d’autres joueurs, ainsi que le repositionnement d’Ismaël Saibari à son poste de prédilection.

Le public marocain a appelé à poursuivre sur la même dynamique lors des matchs du deuxième tour, soulignant que la moindre erreur peut s’avérer coûteuse à ce stade de la compétition. Il a également mis en avant la combativité et la forte volonté de vaincre des joueurs, perceptibles dès le coup d’envoi face à la Zambie.