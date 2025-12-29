CAN 2025: les Lions s’offrent la Zambie et terminent premiers de leur groupe

A la Une

Les Lions de l’Atlas se sont imposés ce lundi face à la Zambie (3-0) au stade Moulay Abdellah, en marge de la 3ème journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Ayoub El Kaabi a ouvert la score à la 8eme minute de jeu avant que Brahim Diaz ne double la mise, 20 minutes après.

A la 50ème minute, Ayoub El Kaabi a inscrit un nouveau retourné acrobatique, après celui face au Comores, offrant ainsi le 3ème but aux Lions de l’Atlas.

A la faveur de cette victoire, le Maroc boucle la phase de poules à la tête du classement avec 7 points.

De leur côté, El Kaabi et Diaz rejoignent Riyad Mahrez à la tête du classement provisoire des buteurs avec 3 réalisations.

Lors des première et deuxième journées, les hommes de Walid Regragui s’étaient imposés face aux Comores (2-0), avant de faire match nul contre le Mali (1-1).

N.M