Achraf Hakimi motive les joueurs avant le match (VIDEO)

Achraf Hakimi a tenu à motiver les joueurs lors de l’échauffement précédant la rencontre face à la Zambie, ce lundi, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique.

Les images captées par la caméra de Le Site info montrent Hakimi en train de plaisanter avec ses coéquipiers et d’échanger avec eux dans dans une ambiance bon enfant, tentant ainsi de briser la pression et d’insuffler davantage de motivation avant le match.

H.M

https://youtube.com/watch?v=MSQZMO5tigw&si=VLtZ0UL1S-VdtbiY