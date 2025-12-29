CAN 2025. Maroc-Zambie: le onze de départ des Lions de l’Atlas

A la Une

Après le match nul concédé face au Mali (1-1) vendredi dernier, la sélection marocaine de football défiera ce lundi à Rabat son homologue zambienne lors de la 3è et ultime journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour objectif de remporter ce duel et terminer en tête de son groupe.

Les Lions de l’Atlas seront contraints à l’exploit au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00) et à afficher un visage conquérant digne de leur stature de favoris.

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Nayef Aguerd

Adam Masina

Mohamed Chibi

Azzedine Ounahi

Neil El Aynaoui

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ismael Saibari

Ayoub El Kaabi

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures.