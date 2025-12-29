Sport
A la Une
CAN 2025. Maroc-Zambie: le onze de départ des Lions de l’Atlas
Après le match nul concédé face au Mali (1-1) vendredi dernier, la sélection marocaine de football défiera ce lundi à Rabat son homologue zambienne lors de la 3è et ultime journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour objectif de remporter ce duel et terminer en tête de son groupe.
Les Lions de l’Atlas seront contraints à l’exploit au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00) et à afficher un visage conquérant digne de leur stature de favoris.
Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:
Yassine Bounou
Noussair Mazraoui
Nayef Aguerd
Adam Masina
Mohamed Chibi
Azzedine Ounahi
Neil El Aynaoui
Brahim Diaz
Abdessamad Ezzalzouli
Ismael Saibari
Ayoub El Kaabi
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures.