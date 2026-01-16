Real Madrid: Mbappe de retour face à Levante

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a annoncé vendredi le forfait de l’attaquant brésilien Rodrygo Goes pour la rencontre de Liga face à Levante, tandis que l’international français Kylian Mbappé réintègre le groupe après avoir surmonté les douleurs liées à une entorse du genou.

À l’issue de la dernière séance d’entraînement précédant ce déplacement, Arbeloa a confirmé que Mbappé « sera dans la liste des convoqués », soulignant l’amélioration de son état physique.

Rodrygo, déjà absent en Coupe du Roi et gêné depuis les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, manquera à nouveau le rendez-vous de samedi au stade Santiago-Bernabéu.

« Rodry ne sera pas disponible. Il récupère d’un effort conséquent fourni la semaine passée. Nous espérons le récupérer rapidement et qu’il puisse être prêt mardi », a indiqué le technicien madrilène.

Arbeloa a par ailleurs mis en avant « la qualité exceptionnelle » de l’attaquant brésilien, rappelant son rendement et son retour à un excellent niveau au cours des derniers mois.

S.L.