Maroc-Mali : invité par Hakimi, Dembélé ne pourra pas assister au match

A la Une

Achraf Hakimi a invité Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à Rabat pour assister au match Maroc-Mali, en marge de la 2ème journée de la phase de poules de la CAN 2025.

Si Mbappé a répondu présent et est arrivé jeudi à la capitale, Dembélé, lui, ne pourra pas se déplacer au Maroc. D’après Le Parisien et Foot Mercato, l’attaquant du PSG se trouve actuellement à Dubaï, où il assistera dimanche prochain à la cérémonie des Globe Soccer Awards 2025.

Le Français, grand favori pour le titre de meilleur joueur mondial 2025, devra donc encourager Hakimi à distance.

A noter que Mbappé séjourne à Rabat en compagnie de certains membres de sa famille et sera présent au stade Moulay Abdellah pour soutenir son ami lors de cette rencontre face au Mali.

La présence de l’attaquant du Real Madrid dans les tribunes du stade constitue un soutien de poids pour le défenseur marocain, tout en apportant un rayonnement médiatique international supplémentaire à ce match.

Pour rappel, la rencontre Maroc–Mali se jouera ce vendredi à 21h00.

A.M. (avec N.M.)