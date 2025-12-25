CAN 2025 : Hamza Igamane de retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour les Marocains. Le joueur vedette, Hamza Igamane a repris l’entraînement après sa récente blessure avec son club français Lille. Une blessure qui l’avait empêché de participer au premier match du Maroc à la CAN 2025 contre les Comores.

Selon notre correspondant à Rabat, Igamane était présent à la séance d’entraînement de ce jeudi, une séance préparatoire au match contre le Mali. Igamane a envoyé des signes encourageants quant à sa possibilité de participer aux prochaines rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations.

Cependant, son absence lors du prochain match contre le Mali reste probable, mais l’évolution positive de son état de santé ouvre la voie à une éventuelle participation aux rencontres suivantes.